Строительство соцобъектов в Белгородской области привело к потере денег и уголовным делам

Белгород, 1 мая. Сотрудники прокуратуры провели проверку выполнения контрактов на строительство объектов социального назначения. На основании материалов были возбуждены уголовные дела.

Структура, учрежденная областной администрацией, заключила контракт на поставку, сборку и установку конструкции для закрытого стадиона. Правоохранители установили, что исполнитель получил из бюджета деньги за неоказанные работы и услуги. Ущерб составил 133 миллиона рублей.

По данному факту были возбуждены дела о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Проверка стройки школы в микрорайоне «Таврово-10» позволила выявить факты преступлений. Дела возбуждены по статьям о мошенничестве и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

В Архангельской области двое экс-чиновников попали под статью. Следствие считает, что они злоупотребили полномочиями и нанесли ущерб на 4,5 млн рублей, сообщал ФАН.