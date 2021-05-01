Киев, 1 мая. Боеготовность украинских войск находится на весьма низком уровне, заявил пропагандист с Украины Михаил Макарук.

Эшелонированное обеспечение ВСУ полностью отсутствует, отметил спикер украинской пропагандистской организации InformNapalm в беседе с местными СМИ. По его словам, Киев также не имеет оперативного и стратегического резерва. Он напомнил, что в населенных пунктах Новобогдановка и Ична произошли взрывы складов с боеприпасами.

«Из десяти наших снарядов половина может взорваться — система детонации сбита. Надо производить детонаторы», — сказал Макарук.

Украинский пропагандист оценил уровень боеготовности армии государства. По его мнению, он составляет шесть баллов из десяти, что является весьма низким показателем. Для того чтобы улучшить ситуацию в ВСУ, Макарук призвал бывших участников вооруженного конфликта в Донбассе вступать в резервы своих бригад, а тех, кто еще не был в регионе — записываться в состав бригад территориальной обороны.

Также он заявил, что украинские граждане должны получать лицензию и покупать оружие, а Верховной раде Украины стоит одобрить закон об огнестрельном вооружении. Он спрогнозировал, что в противном случае украинские войска ожидают на юго-востоке страны новые «котлы», как в 2014 году.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил об ухудшении обстановки на линии разграничения в Донбассе из-за регулярных обстрелов со стороны ВСУ.