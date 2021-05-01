Гаитянская банда освободила похищенную французскую монахиню

Порт-о-Пренс, 1 мая. Последние шесть из десяти заложников,похищенные на Гаити в апреле, были освобождены. Об этом сообщается на официальной странице франкоязычного телеканала KTOTV.

#Haïti « Ils sont en bonne santé ! » : La Société des prêtres de Saint-Jacques a annoncé la libération cette nuit des 6 derniers otages (dont 3 religieux).

???? La réaction du Père Georgino Rameau, secrétaire général : https://t.co/lexco27Nq7 pic.twitter.com/zJdCWGFMuU — KTOTV (@KTOTV) April 30, 2021

Среди освобожденных были четыре католических священника и двое граждан Франции — священник и монахиня.

11 апреля группа из десяти человек: пятерых священнослужителей, двух монахинь и трех мирян, была похищена в районе Круа-де-Буке на северо-востоке Порт-о-Пренса. По словам представителя Конференции католических епископов Лудгера Мазиле, миряне являются членами семьи гаитянского священника, не попавшего в плен.

La France se réjouit de la libération, dans la nuit du 29 au 30 avril, de six religieux, dont deux de nos compatriotes, qui avaient été enlevés en Haïti le 11 avril dernier. 1/2 — La France en Haïti (@ambafranceht) May 1, 2021

По данным полиции, на группу католических священнослужителей напала группировка 400 Mawozo. Члены банды потребовали выкуп в размере 1 млн долларов США, угрожая убить заложников.

Архиепископ Порт-о-Пренса Макс Лерой Мезидор поприветствовал освобождение последней группы людей, которые удерживались преступниками.

Kidnapping: les 6 religieux enfin libérés ! https://t.co/RRqa4yiWBz — Transparans | Nouvelles d'Haïti et du monde (@TransparansMM) May 1, 2021

«Это большое облегчение для всей церкви, облегчение для всего общества», — отметил он.

По словам представителя Конференции религий Гаити Жильбера Пелтропа, все шесть человек находятся в удовлетворительном состоянии, но жалуются на физическую слабость из-за недоедания в течение последних трех недель.

Пелтроп выразил удовлетворение в связи с освобождением священнослужителей, но отметил, что еще много людей остаются в заложниках у гаитянских преступных группировок.

Пока нет информации по поводу того, был ли выплачен выкуп, однако, по словам Пелтропа, католическая церковь Гаити не обладает средствами для выплаты суммы, названной злоумышленниками.

23 апреля преступники освободили троих католических священнослужителей. Все это время представители Сообщества проповедников Святого Якова, к которому относятся похищенные французы, вели переговоры с похитителями.