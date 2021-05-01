Роспотребнадзор дал оценку ситуации с COVID-19 в Крыму

Симферополь, 1 мая. Эпидемиологическая обстановка в Крыму нестабильная, заявила глава межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Регион вернулся к показателям заболеваемости коронавирусом, зафиксированным в конце октября 2020 года. После третьей декады марта специалисты обратили внимание на активность COVID-19. Темпы прироста новых случаев составили от 3% до 8%, подчеркнула Наталья Пеньковская.

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная», — отметила она.

Введение нерабочих дней необходимо для разобщения людей и стабилизации эпидемиологической ситуации, добавила в беседе с РИА Новости глава межрегионального управления Роспотребнадзора по республике Крым и Севастополю. Для нормализации обстановки в Крыму и Севастополе отменены многие массовые мероприятия.

Сейчас в регионе стартовала активная фаза туристического сезона. На многих объектах завершаются работы по благоустройству территорий, организаций парковок и мест высадки путешественников. Местные власти проверяют техническое состояние пляжей.