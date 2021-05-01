«Не работающий» на иностранцев адвокат ФБК Павлов десятки раз посещал Европу

Москва, 1 мая. Руководитель объединения «Команда 29» Иван Павлов, которого недавно задержали сотрудники ФСБ, очень любил бывать в европейских государствах.

Он ранее утверждал, что никогда не работал на иностранных граждан. По данным источника ФАН, за последние пять лет юрист совершил не менее 45 вояжей за границу. Его визиты были в те страны, которые открыто демонстрируют недружественное отношение к России.

Павлов 16 раз посещал Прагу, иногда даже с однодневным пребыванием. В Берлине он был десять раз. Часто юрист прилетал в Тбилиси и Ригу. Помимо путешествий, Павлов является адвокатом ФБК1 (НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента).

Задержание юриста связано с тем, что он разглашал подробности данных следствия. В частности, Павлов рассказал некоторые сведения об одном из свидетелей. Суд вынес решение о запрете адвокату на совершение определенных действий, сообщал ФАН.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.