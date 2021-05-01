Правила выдачи потребительского кредита ужесточат в России

Москва, 1 мая. Обычные правила выдачи потребительских кредитов, действовавшие в России до пандемии, снова вступят в силу в соответствии с решением совета директоров Центробанка.

Так, с 30 июня текущего года отменят надбавки по рисковым ссудам, выданным россиянам до 1 апреля 2020 года. Также будут увеличены коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, которые начнут выдавать с 1 июля 2021 года. Регулятор отметил, что в текущем году все будет зависеть от заемщиков, которые перекредитовались и смогли восстановить свою платежеспособность. По данным крупнейших бюро кредитных историй, уже к 1 января 2021 года завершилась начатая в период пандемии реструктуризация большей части потребительских кредитов (около 75%).

В текущем году с учетом всех остальных выданных займов объем потерь банков не должен превысить 90 млрд рублей. Столь небольшой показатель говорит о том, что экономическая ситуация улучшается. На основании этих условий ЦБ завершает действие введенных ранее послаблений.

Центробанк РФ ранее сообщил, что объем ипотечных кредитов, которые оформили россияне с января по март, составил 1 трлн 163,7 млрд рублей.

Госдума в апреле приняла в первом чтении законопроект, призванный облегчить жизнь граждан, попавших в кредитную кабалу. Ожидается, что при списании средств со счетов по долговым обязательствам людям гарантированно оставят сумму, равную прожиточному минимуму, пишет INFOX.