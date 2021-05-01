МВД заявило об увеличении числа иностранцев, получающих гражданство РФ

Москва, 1 мая. Почти 100% лиц, которые стали гражданами России в 2020 году, являются выходцами из бывших республик СССР, большинство — украинцы.

Сотрудники МВД Российской Федерации заявили, что в течение последних пяти лет число иностранцев, получающих гражданство РФ, увеличивается. За 2020 год гражданство получили 62% уроженцев Украины. Российский паспорт также получили граждане Таджикистана (10%), Казахстана (7%), Армении (5%), Узбекистана и Азербайджана (3,5%). Всего за прошлый год документ выдали более 656 тыс. иностранцев.

«Стремление обусловлено близостью территорий, общим историческим прошлым, отсутствием языкового барьера и понятным менталитетом», — рассказали в ведомстве.

Победители конкурса «Россия — страна возможностей» получат возможность получить гражданство страны по упрощенной схеме, рассказал глава государства Владимир Путин в конце марта этого года.