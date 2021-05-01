Плоды авокадо оказались способны бороться с раком

Онтарио, 1 мая. Липид авокатин B, который содержится в авокадо, подавляет фермент, способствующий росту раковых клеток при лейкозе, выяснили ученые из США и Канады.

Американские и канадские специалисты под руководством профессора кафедры пищевых наук из Гуэлфского университета в Онтарио Пола Спаньоло провели скрининг потенциально эффективных против лейкемии нутрицевтиков — природных продуктов и пищевых добавок. Они объяснили, что лейкозные клетки содержат большое количество фермента VLCAD, поэтому искали вещество, способное его подавлять.

«Раковая клетка полагается на этот фермент, чтобы выжить. Это первый раз, когда VLCAD был нами идентифицирован как мишень при борьбе с раком», — отметил Спаньоло.

Лучшим по своим свойствам оказалось вещество авокатин B — молекула из класса жиров, обнаруженная только в авокадо. Прежде исследователи из лаборатории Спаньоло предлагали использовать липид для профилактики диабета и борьбы с ожирением, однако теперь доказали, что он нацелен на критически важный для роста раковых клеток фермент. Ученые надеются, что в ближайшее время смогут провести испытания с использованием авокатина B для лечения рака крови.

Употребление авокадо оказалось «вкусным» способом улучшить работу ЖКТ. Специалисты выяснили, что если этот фрукт будет присутствовать в рационе регулярно, количество полезных микробов, необходимых для правильного пищеварения, увеличится.