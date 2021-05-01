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Вассерман объяснил, чем Москва ответит на угрозы Киева взорвать российские АЭС

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Армия
Вассерман объяснил, чем Москва ответит на угрозы Киева взорвать российские АЭС
Nation News

Москва, 1 мая. Москва должна серьезно отнестись к заявлениям украинских властей, которые грозятся нанести ракетный удар по стратегическим ядерным объектам в России.

К такому выводу пришел известный российский политический аналитик и публицист Анатолий Вассерман, комментируя заявление депутата Верховного совета Украины Романа Костенко. В статье для издания RenTV, Вассерман отметил, что украинское военное командование в очередной раз заявило, что вступление страны в НАТО позволит защитить ее от России.

По словам Вассермана, мнимая угроза подтолкнет Киев лишь к тому, что он утратит независимость из-за уловок Запада, а НАТО включит в свой состав страну, которая представляет потенциальную опасность для соседей.

«Западные кураторы Украины с ее вооруженными силами не видят и не слышат, что их подопечные могут весь мир взорвать», — предупредил политолог.

Вассерман напомнил, что на недавнем съезде Верховного совета Украины депутат Роман Костенко заявил, что ВСУ надо снабдить ракетами, способными долететь до атомных станций в России. Публицист отметил, что к подобным угрозам Кремль должен отнестись серьезно и перестать «дипломатничать» с Киевом, который рискует удариться в идеологию террористического государства.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива обвинил украинские власти в бездействии по отношению к радикальному национализму в стране.

В МИД РФ также с тревогой наблюдают радикализацию настроений на Украине. Как цитирует RT заявление представителя ведомства Марии Захаровой, Киев потакает украинским национал-радикалам и закрывает глаза на искажение истории Великой Отечественной войны и героизацию нацистских коллаборационистов.

украина всу вассерман
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