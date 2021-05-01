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Захарова заявила о нежелании Европы решать проблемы дипломатическим путем

Политика
Захарова заявила о нежелании Европы решать проблемы дипломатическим путем
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 1 мая. Запад пытается воплотить информационно-политическую кампанию, целью которой является сдерживание России, заявила спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, Москва на протяжении долгого времени предлагала представителям Евросоюза решать возникающие вопросы дипломатическим путем, используя консультации и переговоры. Однако Европа с каждым годом придает вымышленным проблемам публичный характер.

«Любые наши попытки перевести это в русло конструктивного диалога блокировались со стороны ЕС», — сказала Мария Захарова.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД лаконично ответила на заявление руководителя Европарламента из-за санкций Кремля.

евросоюз захарова запад
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