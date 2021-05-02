Анатолий Вассерман рассказал, почему США теряют былую военную мощь

Угасающая военная мощь Соединенных Штатов может подтолкнуть их к агрессивным шагам на международной арене. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, США растеряли свою былую силу, причем произошло это по вине самих Соединенных Штатов.

«Американские дипломаты слишком уж полагаются не на тонкую игру, а на то, о чем говорил президент Теодор Рузвельт еще в самом начале XX века: «Говори тихо, но за спиной держи большую дубинку». А вот дубинка у американцев уже не во всем работает. Они еще сильны в военном отношении, но колоссальную часть своей промышленности вывели за пределы страны — в основном в Китай. Теперь постепенно вслед движется значительная часть их науки и техники. Уже даже военная часть промышленности полагается на импорт в непозволительно большой степени», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что наше государство продемонстрировало более продуманный подход в данном вопросе.

«Если Российская Федерация довольно методично заменяет в новом поколении оборонных изделий импорт на собственное производство, то американцы движутся как раз в противоположном направлении», — рассказал журналист.

Федеральное агентство новостей /

В завершение он добавил, что такое положение дел, по его мнению, может подтолкнуть США к неоправданной агрессии.

«Боюсь, с «большой дубинкой» у них будут большие проблемы. Я говорю именно «боюсь» не потому, что для нас это плохо, а потому что у них возникнет соблазн размахаться дубинкой, пока еще можно», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил новое назначение Виктории Нуланд.