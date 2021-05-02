Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
02 мая 11:05
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Происшествия
Мошенники обокрали пенсионерку почти на 300 тыс. рублей в Ленобласти
11:02
Технологии
Астронавты успешно покинули спускаемую капсулу Crew Dragon-1
11:00
Общество
Психолог Миллер объяснила, чем опасна дисморфофобия
11:00
Общество
Это не забыть: военный летчик из Тулы поделился воспоминаниями о Великой Отечественной
10:59
Общество
МВД запустит сервис для борьбы с телефонным мошенничеством. События дня
10:58
Весь мир
В Тегеране анонсировали скорое снятие санкций США с Ирана
10:58
Шоу-бизнес
Ведущая программы «Ревизорро» Ксения Милас отстранена от эфира
10:53
Общество
Японский медик назвал простой способ сделать тело гибким всего за 10 секунд в день
10:52
Общество
Ночью на Москву обрушится около половины месячной нормы осадков
10:47
Шоу-бизнес
Лариса Долина разорвала отношения с третьим мужем
10:45
Политика
Депутат Боярский назвал плюсы сдачи ПЦР-тестов для российских туристов
10:45
Происшествия
Мертвого алкоголика нашли в Невском районе Петербурга
10:37
Происшествия
Петербуржец два года насиловал дочь возлюбленной
10:36
Армия
В NI спрогнозировали исход вооруженного конфликта США с Россией и Китаем
10:34
Общество
Аэропорт Сочи работает в штатном режиме после задержки рейсов из-за непогоды
10:34
Наука
Грозовые разряды оказались полезны для очищения атмосферы от токсинов
10:33
Наука
Зонд «Паркер» совершил полет на максимально близком расстоянии от Солнца
10:30
Украина
В ДНР на подлете к храму перехватили ударный беспилотник ВСУ
10:25
Происшествия
Погибшие под Мурманском рыбаки нарушили все правила безопасности при выходе в море
10:24
Общество
Петербургские художники раскрасили гигантские яйца в честь Пасхи
Все новости

Анатолий Вассерман рассказал, почему США теряют былую военную мощь

  /   Обновлено: 02 мая 2021 10:29
1
Общество
Анатолий Вассерман рассказал, почему США теряют былую военную мощь
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Угасающая военная мощь Соединенных Штатов может подтолкнуть их к агрессивным шагам на международной арене. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

По словам эксперта, США растеряли свою былую силу, причем произошло это по вине самих Соединенных Штатов.

«Американские дипломаты слишком уж полагаются не на тонкую игру, а на то, о чем говорил президент Теодор Рузвельт еще в самом начале XX века: «Говори тихо, но за спиной держи большую дубинку». А вот дубинка у американцев уже не во всем работает. Они еще сильны в военном отношении, но колоссальную часть своей промышленности вывели за пределы страны — в основном в Китай. Теперь постепенно вслед движется значительная часть их науки и техники. Уже даже военная часть промышленности полагается на импорт в непозволительно большой степени», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман отметил, что наше государство продемонстрировало более продуманный подход в данном вопросе.

«Если Российская Федерация довольно методично заменяет в новом поколении оборонных изделий импорт на собственное производство, то американцы движутся как раз в противоположном направлении», — рассказал журналист.

Анатолий Вассерман рассказал, почему Америка теряет былую военную мощь
Федеральное агентство новостей  / 

В завершение он добавил, что такое положение дел, по его мнению, может подтолкнуть США к неоправданной агрессии.

«Боюсь, с «большой дубинкой» у них будут большие проблемы. Я говорю именно «боюсь» не потому, что для нас это плохо, а потому что у них возникнет соблазн размахаться дубинкой, пока еще можно», — подытожил политический консультант.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил новое назначение Виктории Нуланд.

сша вассерман
1 комментарий
Самое популярное
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 178463 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Экономика 106152 29 апреля 2021
Россия ответит на отключение от SWIFT «финансовой бомбежкой» Запада
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Армия 103751 30 апреля 2021
Шаповалов перечислил страны, которые встанут на сторону России в случае войны с НАТО
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Политика 37552 29 апреля 2021
Зеленскому устроили урок хороших манер за выходку с Ватиканом
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Общество 35533 29 апреля 2021
Великая пятница 2021: что вспоминают, правила и суеверия, что нельзя делать 30 апреля
Все новости / Общество / Анатолий Вассерман рассказал, почему США теряют былую военную мощь
Рейтинг@Mail.ru