Олег Матыцин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на Ставрополье баскетболисток

Москва, 1 мая. Глава Министерства спорта Российской Федерации Олег Матыцин выразил соболезнования близким юных баскетболисток, погибших в аварии на Ставрополье.

Пресс-служба Министерства спорта РФ представила заявление главы ведомства Олега Матыцина, который обратился к семьям погибших баскетболисток из профильной спортивной школы №2 из Волгограда, пишет ТАСС. Накануне спортсменки направлялись на турнир в Черкесск и попали в крупное ДТП.

«Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты. Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям детей, получивших травмы в этой страшной аварии», — отметил Матыцин.

В результате аварии погибли пятеро детей. В Волгоградской областной федерации баскетбола заявили, что поездка баскетболисток на турнир не была согласована.

Ранее стало известно, что правоохранители задержали водителя и директора спортшколы по делу об аварии на Ставрополье. Расследование обстоятельств ДТП продолжается.