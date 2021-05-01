Бишкек и Душанбе договорились о полном прекращении огня

Бишкек, 1 мая. Власти Киргизии и Таджикистана договорились о полном прекращении огня на границе. Об этом сообщают киргизские СМИ со ссылкой на председателя Госкомитета нацбезопасности.

Главы государственных комитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов в ходе состоявшихся в Баткенской области переговоров достигли соглашения о полном прекращении огня на границе двух государств.

В настоящее время Таджикистан осуществляет отвод военной техники от границы с Киргизией. Кроме того, было восстановлено движение транспорта через таджикско-киргизскую границу, передает ТАСС.

Напомним, 28 апреля пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном. В ночь на 29 апреля конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.