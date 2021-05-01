«Огонь памяти»: город-герой Тула примет участие в патриотической акции

Тула, 1 мая. Шестого мая в Александровском саду в Москве активисты Народного фронта и участники клуба «УАЗ Патриот» зажгут от Вечного огня керосиновые лампы, которые передадут в города-герои.

Около ста таких зажженных ламп планируется доставить из Москвы в различные города и села России. География обширна: Смоленская, Владимирская, Нижегородская, Ярославская области. Побывают участники патриотического автопробега и в Санкт-Петербурге. Тулу планируют посетить уже седьмого мая.

«Для нас большая честь принимать в городе-герое Туле участников автопробега накануне Великого праздника — Дня Победы. Туляки чтят память павших на фронтах Великой Отечественной войны. Бои шли и на подступах к Туле осенью 1941 года, когда танковая армия немецкого генерала Гудериана попыталась войти в город. За мужество, проявленное жителями, Тула и получила впоследствии звезду города-героя», — рассказала ФАН координатор по работе со СМИ Общероссийского народного фронта в Тульской области Елена Панова.

Отметим, патриотическая акция «Огонь памяти» пройдет уже в пятый раз. Но в этому году — впервые так масштабно. Лампы с частицами вечного огня передадут ответственным лицам, которые доставят их ветеранам Великой Отечественной войны.

Ранее ФАН писал, что Тула готовится встретить «Поезд Победы». Особый эшелон прибудет в город-герой восьмого мая.