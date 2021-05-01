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Агния Кузнецова рассказала, как пасхальное чудо помогло ей встретить мужа

Шоу-бизнес
Агния Кузнецова рассказала, как пасхальное чудо помогло ей встретить мужа
Global Look Press  /  Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look

Москва, 1 мая. Звезда фильма «Груз 200» и сериала «Краткий курс счастливой жизни» Агния Кузнецова рассказала удивительную историю знакомства с мужем, танцором Максимом Петровым.

По мнению актрисы, обрести семейное счастье ей помогла вера в бога. Однако знаменитость далеко не всегда посещала храмы и церкви. Кузнецова практически отчаялась встретить мужа, когда ей было почти 30 лет.

«Это много для женщины, которая хочет выйти замуж. Я блуждала в этой кинотеатральной тусовке, где приветствовались романы на одну ночь, с женатыми мужчинами, даже поощрялось. Это было круто. В какой-то момент мне стало очень плохо, я думала, что сопьюсь. Я одна в Москве, у меня никого нет. Я чувствовала черную дыру внутри, которая не может ничем заполниться, кроме всякой грязи», — поделилась артистка в эфире шоу Первого канала «Сегодня вечером».

Актриса решила пойти в храм, и ее подруга, режиссер Валерия Гай Германика познакомила Кузнецову со священником, отцом Дмитрием Рощиным. Он стал духовным наставником звезды кино. В итоге актриса действительно встретила супруга, и она уверена, что здесь не обошлось без пасхального чуда.

«Я пошла в храм. Как раз начался Великий пост, и я попросила господа дать мне мужа или какую-то помощь, так как я не могла справиться с этой тяжестью. Начала поститься, исповедалась. И где-то через месяца два после того, как первый раз помолилась, я встретила своего мужа Максима. Мы познакомились на дне рождения дочки Валерии Гай Германики», — рассказала Кузнецова.

Супруг актрисы участвовал вместе с Гай Германикой в проекте «Танцы со звездами». Первое свидание Кузнецовой и Петрова состоялось после пасхальной службы. Через три месяца танцор сделал артистке предложение, и вскоре они поженились.

Кузнецова не считает произошедшее совпадением, поскольку с момента ее знакомства с мужем прошло уже шесть лет. Она читала много духовной литературы и пришла к выводу, что бог ей так быстро дал то, чего она хочет, поскольку она очень нетерпеливая. При этом рождения ребенка супругам пришлось ждать несколько лет, несмотря на желание обоих родителей.

Актриса признавалась, что беременность стала для нее неожиданностью, хотя она очень этого хотела. Кузнецова рассказывала, какой была ее первая реакция, когда она узнала, что ждет ребенка.

кузнецова актриса сегодня вечером
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