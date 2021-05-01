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Депутат Боярский призвал россиян соблюдать меры безопасности на майских праздниках

Общество
Депутат Боярский призвал россиян соблюдать меры безопасности на майских праздниках
Пресс-служба Сергея Боярского  / 

Санкт-Петербург, 1 мая. Депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в беседе с ФАН рассказал, как проведет майские праздники, а также призвал россиян следовать предписаниям Роспотребнадзора по мерам безопасности в период пандемии.

Напомним, на минувшей неделе ведомство озвучило рекомендации по поводу отдыха на майские праздники. Роспотребнадзор выступил за сохранение масочного режима в местах с большим скоплением людей, а также посоветовал ограничить прием гостей, по возможности оставаться дома либо выехать с семьей на дачу или за город.

«Период предвыборного голосования, конечно, вносит свои коррективы. У меня пока продолжаются связанные с этим встречи и заботы, но надеюсь несколько дней побыть за городом и решать вопросы на удаленке», — сообщил Боярский.

Депутат Боярский призвал россиян соблюдать меры безопасности на майских праздниках
pixabay.com  / 

Политик через корреспондента ФАН поздравил всех с Днем труда и призвал беречь здоровье и заботиться о родных.

«Слава богу, сейчас нет у нас локдауна, поэтому давайте каждый начнет с себя — сделает прививку и будет беречь и себя, и близких родственников. Тогда мы сделаем еще один шаг навстречу прежней жизни. Появление возможности свободно перемещаться, посещать рестораны, кафе и массовые мероприятия, а также ходить в гости не должно стать поводом для нового пика заболеваемости.

Вспомним прошлый год, перекрестимся накануне Светлого Христова Воскресения и поблагодарим врачей и наших ученых за вакцину. А тем, кто еще не сделал выбор в пользу вакцинации, лишний раз стоит об этом задуматься», — добавил депутат.

Ранее Сергей Вострецов порекомендовал россиянам отказаться от посещения массовых мероприятий, остаться дома или выехать с семьей на природу.

россия сергей боярский майские праздники меры безопасности ковид
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