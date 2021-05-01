ОБСЕ предложила помощь в урегулировании конфликта на границе Киргизии и Таджикистана

Вена, 1 мая. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о готовности содействовать в разрешении ситуации на таджикско-киргизской границе.

Об этом информирует МИД Таджикистана, передает РИА Новости.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik сообщила, что Россия также намерена «всемерно» содействовать урегулированию конфликта на границе двух стран.

Ранее источники в силовых структурах Таджикистана опровергли сообщение киргизских пограничников о передислокации войск в зону конфликта в Баткенской области.