Стая бродячих псов покусала восьмилетнюю девочку на Сахалине

Южно-Сахалинск, 1 мая. Сотрудники прокуратуры проводят проверку по факту нападения собак на восьмилетнего ребенка в городе Долинск.

Поводом для проверочных мероприятий стали публикации в прессе. Нападение произошло недалеко от детского сада. Обитавшая там стая псов накинулась на ребенка. Собаки повалили девочку, порвали куртку и искусали руку.

Надзорный орган, в частности, намерен выяснить, насколько соблюдается закон об отлове безнадзорных животных.

В Татарстане от зубов собак пострадал 11-летний мальчик. Правоохранителями после нападения возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН.