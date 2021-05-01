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Бразильская кампания вакцинации под угрозой после отказа от «Спутника V»

Весь мир
Бразильская кампания вакцинации под угрозой после отказа от «Спутника V»
Global Look Press  /  Aloisio Mauricio / Keystone Press Agency

Бразилиа, 1 мая. Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога призвал страны поделиться с Бразилией вакцинами, чтобы помочь ей в борьбе с глобальной пандемией и достичь цели по вакцинации всех граждан к концу 2021 года. Об этом министр заявил в ходе брифинга ВОЗ, посвященного СOVID-19.

Несмотря на то, что Бразилия закупила 41 млн доз вакцин от коронавируса, стране потребуется больше препаратов для выполнения поставленного плана по вакцинации 2,4 млн человек в день сообщил бразильский министр в ходе своего выступления.

«Нам нужно гарантировать равный доступ к вакцинам от СOVID-19, в связи с чем мы хотели бы призвать те страны, которые имеют лишние дозы, поделиться ими с Бразилией, чтобы мы смогли расширить кампанию по вакцинации и сдержать пандемию в столь критический момент, а также избежать появления новых штаммов», — отметил Кейрога.

Бразилия 28 апреля стала второй страной после США, в которой количество смертельных случаев превысило 400 тысяч. Эксперты предупредили, что суточная смертность может оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев из-за недостаточных темпов вакцинации и ослабления социальных ограничений.

По данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки в стране было зарегистрировано 142 тысячи случаев заражения коронавирусом, а также 5944 летальных исхода.

По мнению экспертов в сфере здравоохранения, высокая смертность является результатом неэффективных мер, принятых правительством президента Жаира Болсонару и властями штатов, которые не сумели принять своевременные ответные меры для борьбы с пандемией.

«Мы надеемся, что к концу года мы завершим вакцинацию всего населения», — заявил Кейрога.

Министр также сделал заявления по поводу ситуации с российской вакциной «Спутник V». По его словам, Бразильское национальное агентство санитарного надзора Anvisa может «противостоять как внешнему, так и внутреннему давлению». Это было сделано в ответ на объявление РФПИ о намерении подать в суд на Anvisa за клевету о вакцине.

Бразильская кампания вакцинации под угрозой после отказа от «Спутника»
twitter.com  / @SantiCafiero

Фармакологический регулятор Anvisa ранее отложил одобрение российской вакцины, отметив, что аденовирус, якобы содержащийся в ней, может привести к серьезным побочным эффектам.

Жаир Болсонару после разговора с Владимиром Путиным заявил, что Бразилия поддерживает дружественные отношения с Россией и включит российскую вакцину в план по вакцинации, как только она будет одобрена регулятором.

Заявление Кейроги было сделано на фоне новостей об избытке вакцин в США. Из-за отказа некоторых американских штатов от поставок вакцин, направляемых федеральным правительством, многие развивающиеся государства призвали власти США поставить препараты в страны, испытывающие их нехватку.

бразилия вакцинация covid-19
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