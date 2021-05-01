Стала известна пятерка самых бюджетных кроссоверов в России

Москва, 1 мая. Первое место по доступности кроссоверов для российских покупателей занимает всем известный «француз», а последнее — менее известный «кореец».

При составлении рейтинга учитывались цены из заводских прайс-листов за апрель 2021 года на минимальные комплектации без скидок, акций и «выгодных кредитов». Исследование провели эксперты журнала «За рулем».

Лидером оказался Renault Duster, стоимость которого в минимальной комплектации стартует от 945 000 рублей. Близкий к нему по габаритам и оснащению китайский кроссовер Chery Tiggo 4 можно приобрести по цене от 1 099 900 рублей.

Кроссовер Hyundai Creta, много лет пользующийся повышенной популярностью у россиян, занял третье место — его можно приобрести по цене от 1 162 000 рублей. Четвертая позиция осталась за Renault Kaptur с ценником от 1 165 000 рублей, а замыкает список компактная модель Kia Soul — от 1 189 900 рублей.

Доля беспилотных автомобилей в России должна составить минимум 2% к 2030 году, следует из госпрограммы развития промышленности.