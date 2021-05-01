Польский политолог прокомментировал смену позиции Зеленского в вопросе США

Варшава, 1 мая. Власти Украины привыкли объяснять внутренние политические проблемы конфронтацией с Россией. Однако теперь Киев жалуется и на своих западных кураторов в лице США.

Польский политический аналитик Конрад Рэнкас прокомментировал ситуацию в беседе с журналистами одного из российских СМИ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Соединенных Штатов уделяют мало внимания Незалежной, которая остро нуждается в финансовых средствах. Подобная позиция нехарактерна для украинского лидера, отметил собеседник.

Рэнкас отметил, что в этой ситуации нет ничего удивительного. Он напомнил, что во время госпереворота на Украине граждан страны байками об американской помощи буквально загоняли на Майдан.

Политолог рассказал, что на Зеленского активно оказывают давление внутренние политические круги Украины, из-за этого он хочет казаться «крутым парнем» и позволяет себе рискованные высказывания в адрес Вашингтона. Рэнкас считает, что указанных словах Зеленского есть скрытый намек: либо Белый дом оказывает помощь, либо Киев обнародует компрометирующие президента США Джо Байдена документы.

Эксперт сказал, что подобные шаги очень опасны для положения Зеленского. Рэнкас уверен, что Вашингтон без труда сможет сместить украинского лидера и на его место поставить новую марионетку.

Ранее польский политолог рассказал о бессмысленности выпадов США в адрес России.