Предполагаемый виновник аварии с детьми на Ставрополье ранее «нарушал несерьезно»

Ставрополь, 1 мая. Сотрудники полиции проверили по базе задержанного по делу о смертельном ДТП водителя машины ВАЗ. Автомобилист Максим Л. несколько раз до этого нарушал ПДД.

Источник ФАН выяснил, что никаких серьезных «грехов» на дороге за ним нет. Водитель лишь несколько раз незначительно превышал скоростной режим.

Правоохранители считают, что этот автомобилист спровоцировал трагедию. Он попытался совершить обгон и вылетел на встречную полосу. Его маневр вынудил экстренно затормозить водителя грузовика, машина в результате опрокинулась на ехавший рядом автобус. В салоне находились 18 детей, они направлялись на соревнование по баскетболу. Пятеро несовершеннолетних скончались на месте, сообщал ФАН.