Диетолог объяснил, как правильно вернуться к обычному режиму питания после поста

Москва, 1 мая. Великий пост длится 40 дней, за это время организм перестраивается на новый режим питания, выходить из которого важно правильно, отметила диетолог и нутрициолог Александра Ноев.

В Пасху тем, кто выдержал пост, не следует налегать на яйца, предупредила врач. Несмотря на то, что это легкий для переваривания животный белок, женщинам лучше ограничиться одним яйцом, мужчинам — максимум двумя.

Если употреблять кулич и прочую пасхальную выпечку, то исключительно вчерашнюю. Больным холециститом стоит вовсе отказаться от сдобных изделий, продолжила специалист. Без опасений можно съесть небольшое количество творожной пасхи, спиртное лучше исключить.

Белковый рацион следует расширять постепенно. Вернуть мясо лучше не раньше, чем на 3–4 день после окончания поста. Нежирные диетические продукты, например, отварную курицу или говядину, можно употреблять сразу вслед за яйцами. Любителям рыбы первое время стоит придерживаться блюд, приготовленных из трески или судака, отметила диетолог.

«Не забудьте про специи и пряную зелень — петрушку, укроп, лук — они помогут усвоению тяжелой белковой пищи», — рассказала ФАН Ноев.

После окончания поста врач призвала не отказываться от полезной привычки употреблять в пищу большое количество клетчатки. Поэтому обилие овощей, круп и бобовых в рационе лучше оставить.

Кисломолочные продукты помогут подготовить организм к привычной пище, сообщила диетолог. В связи с этим она посоветовала выпивать на ночь стакан кефира, ряженки или бифидока.

С соусами Ноев рекомендовала повременить. По ее словам, минимум неделю после поста в качестве заправки лучше использовать растительное масло. Также стоит помнить про обильное питье и употреблять больше воды, витаминных морсов без сахара и травяных чаев.

«Чтобы стимулировать пищеварение, в качестве аперитива, особенно с употреблением белкового блюда, можно выпить 1/2–1 бокал красного вина», — добавила специалист.

Ноев также перечислила ряд продуктов под табу в первые дни после Пасхи. Диетолог подчеркнула, что если включить их в рацион, можно подорвать повышенной нагрузкой желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).

По словам эксперта, нельзя есть чипсы, соленые орешки, печенье, а также жареное и маринованное. Вермишель, картофель быстрого приготовления, бульонные кубики, конфеты, сгущенное молоко и мучные сладости тоже под запретом. Замыкают перечень кофе, газированные напитки и грибы в большом количестве.

Врач подытожила, что после 40-дневного поста следует питаться дробно, принимая пищу маленькими порциями каждые 2–3 часа. Если следовать этим советам и не переедать, распределить нагрузку на ЖКТ получится равномерно. Это значит, что тяжести и несварения удастся избежать.

Необходимость правильного восстановления режима питания после Великого поста подчеркивала и диетолог Людмила Денисенко. Она объяснила, что резкий переход к привычному рациону может негативно сказаться на здоровье.