Вирусолог оценил призыв Роспотребнадзора привиться в майские праздники

Москва, 1 мая. Обращение главы Роспотребнадзора Анны Поповой к россиянам о вакцинации от COVID-19, с которым она выступила в преддверии майских праздников, оценил вирусолог Анатолий Альштейн.

Главный санитарный врач РФ в эфире канала "Россия-24" призвала граждан воспользоваться продолжительными весенними выходными, в том числе для того, чтобы привиться от коронавируса. Попова отметила, что прохождение вакцинации — это весомый вклад, который абсолютно бесплатно может сделать каждый в борьбу с инфекцией.

Альштейн напомнил, что вакцина "Спутник V" проверена, надежна и безопасна. Прививаться препаратом однозначно стоит, а сделать это в майские праздники должно быть просто, добавил вирусолог.

"Это очень хорошее, правильное дело со стороны организации (обращение главы Роспотребнадзора по поводу вакцинации. — Прим. ред.). Призыв носит положительный характер. У людей на майских праздниках будет время, чтобы пойти и сделать прививку, которая действительно необходима", — сказал специалист в комментарии "НьюИнформ".

У многих россиян начались длинные выходные. В соответствии с указом президента, в 2021 году майские праздники будут длиться непрерывно с 1 по 10 мая. Пункты вакцинации по всей стране продолжат работать в этот период.