СК возбудил дело против главы Росимущества на Ставрополье за продажу огромного участка

Ставрополь, 1 мая. Начальник управления Росимущества стал фигурантом уголовного дела с крупным ущербом. Он подозревается в превышении полномочий.

По мнению СУ СКР по Ставропольскому краю, руководитель подписал с некой организацией договор, на основании которого был продан участок площадью 140 тыс. квадратных метров.

Начальник управления должен был согласовать сделку с вышестоящей структурой. В результате незаконной продажи области причинен ущерб на 168 миллионов рублей.

Мэр города Сретенск стал фигурантом уголовного дела по аналогичной статье. Ущерб бюджету составил 600 тысяч рублей, сообщал ФАН.