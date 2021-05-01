Карнаухов: Запад может выдать России беглецов Волкова и Жданова



В отношении Алексея Навального, Ивана Жданова и Леонида Волкова возбуждено уголовное дело по статье 239 УК РФ («Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан»). Максимальная ответственность за соответствующее правонарушение — три года лишения свободы.

По последней информации, соратники осужденного по делу «Ив Роше» оппозиционера находятся в Литве. Если суд признает их виновными и назначит максимально строгую меру заочно, есть вероятность, что они не вернутся в Россию. В комментарии ФАН доцент РАНхИГС, политолог Сергей Карнаухов предположил, как может сложиться будущее соратников Навального.

Ранее в Мосгорсуде состоялась беседа по иску прокуратуры о признании организаций Навального экстремистскими. В результате глава сетки штабов (структурное подразделение ФБК1 — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включены в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга) Леонид Волков объявил о прекращении деятельности региональных штабов.

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба суда

По мнению Карнаухова, в том, что соратники Навального попытаются не возвращаться в Россию, есть некая логика. В то же время Волков и Жданов должны осознавать, что, находясь за рубежом, у них нет каких-либо политических перспектив.

«Их статус сейчас — это наемники, которых используют для решения очень узких тактических задач по управлению протестной активностью на территории России. Но в силу того, что результативность их работы близится к нулю, моя уверенность в том, что их сольют, равна ста процентам», — убежден эксперт.

Любое государство Запада, где попытаются осесть представители команды ФБК, не будет заинтересовано в их содержании. Соответственно, оппозиционеров могут выдать Российской Федерации на законных основаниях.

«У нас есть прекрасные двусторонние отношения. Есть постоянная заинтересованность в обмене преступниками, если актуальность уголовной ответственности на территории государства является максимальной. Логика российских правоохранителей в данном случае верна. Они сейчас подождут и в рамках международного розыска получат этих преступников для отбывания наказания в России», — добавил Карнаухов.

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При этом политолог исключил, что соратники Навального смогут пойти по сценарию Михаила Ходорковского, который после помилования уехал в Лондон. Это связано с тем, что ни у Волкова, ни у Жданова нет финансовых ресурсов. Также они не способны организовать крупный протест.

«Они в целом не являются политическими личностями, поэтому у меня абсолютная уверенность, что все до единого идут на слив. Про них мы можем забывать уже сегодня», — резюмировал Карнаухов.

Ранее главред издания PolitRussia Руслан Осташко заверил, что у экс-сотрудников штабов Навального2 будет мало перспектив для самореализации в будущем.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Структурное подразделение ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; включено в перечень экстремистов и террористов на сайте Росфинмониторинга