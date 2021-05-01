Надежда Бабкина рассказала, как знахарь помог ей встретить свою судьбу

Москва, 1 мая. Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина призналась, что обратилась к знахарю, когда ее сын находился на грани жизни и смерти. Однако старец помог певице и в личной жизни.

Надежда Бабкина едва не потеряла своего единственного сына Данилу. В преддверии 17-летия парень чуть не погиб в ДТП. Долгое время он находился в коме. По словам певицы, из-за автокатастрофы у нее расстроились отношения с мужем, барабанщиком Владимиром Заседателевым. Музыкант, казалось, вообще не переживал о состоянии ребенка.

Тогда артистка решила для себя, что не может жить в браке с таким человеком, поэтому подала на развод. В последнюю неделю перед Пасхой Бабкина отправилась в Загорск, где живет знахарь – отец Наум. Певица вспоминает, что долго не могла попасть к старцу – уже в три утра возле дома была толпа народу. По словам звезды, она поехала «просить за сына», однако знахарь неожиданно спросил ее о личной жизни.

«Он спрашивает: «Как ты с мужем живешь?». Говорю: «Никак, я без мужа». Он говорит: «Вот садись сейчас, подумай», а я ему: «Я не за этим сюда пришла, мне за сына надо попросить», — рассказала Бабакина в программе «Сегодня вечером».

Отец Наум сразу же успокоил артистку и убедил ее, что у сына все будет хорошо, а ей стоит подумать о себе. После недолгого разговора знахарь попросил Бабкину исполнить русскую народную песню, а после вручил ей куличи, яйца и книжки для детей.

Через две недели после этой поездки, вспоминает артистка, случилось чудо – она встретилась с Евгением Гором, с которым живем в гражданском браке почти 18 лет. Артистка намного старше своего возлюбленного, поэтому время от времени появляется информация о расставании пары. Однако Бабкина жестко реагирует на подобные слухи.