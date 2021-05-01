Надежда Бабкина рассказала, как ее сын едва не умер после ДТП

Москва, 1 мая. Эстрадная исполнительница Надежда Бабкина поделилась деталями трагедии, случившейся с ее сыном Данилой. Он едва не погиб в автокатастрофе в преддверии своего 17-летия.

Певица стала гостьей нового выпуска шоу Первого канала «Сегодня вечером». Она рассказала о роковой ночи, когда едва не потеряла сына. Страшное происшествие случилось накануне Пасхи.

«Мне в четыре утра позвонили в дверь. Я почувствовала, что что-то случилось. Мать всегда все чувствует. В дверях стоят два милиционера. Первый мой вопрос: «Он живой?». Они говорят: «Да, его увезли в первую городскую». Я стала одеваться сумбурно очень. Колготки почему-то на голову», — говорила Бабкина в архивном сюжете, который показали в эфире «Сегодня вечером».

Муж исполнительницы был дома, но не изъявил желания ехать в больницу. Тогда артистка сама села за руль и помчалась к сыну. В больнице она увидела его лежащим на полу в крови. Она кричала и звала врачей, но ей сказали, что с травмами обычно привозят либо пьяниц, либо угонщиков.

Тогда Бабкина назвала свое громкое имя, хотя, по словам артистки, в ту ночь она в первую очередь была матерью. Это сработало, и сыну исполнительницы оказали помощь.

«Это была дичайшая авария. Десятиклассники ночью по-тихому взяли ключи и решили объехать вокруг двора. А я не могла... Когда дверь захлопнулась, я выбежала в одной рубашке и кричала: «Данила!». Его след простыл, а меня всю колотит, беспокойство. Он сидел на заднем сидении, мальчик, который был за рулем не справился с управлением, и они влетели в дерево», — поделилась исполнительница в студии шоу Первого канала.

Когда певица приехала в больницу, на часах было три часа ночи, но ей сказали ждать до шести утра. Артистка понимала, что времени совершенно нет.

«Он лежал там в коридоре, на полу! Этот ужас меня поддернул. Я побежала в какую-то комнату, где дежурят сестры, и в конце-концов спустился какой-то врач. Они его быстро спустили в перевязочную, обработали. Они его вывозят к лифту, и вот здесь чудо. Он в коме. Знаете, я не знаю, но во мне собралась какая-то мощнейшая, божественная сила, и я как будто бы вошла в него, в его тело. Он открыл глаза, а затем сказал: «Мама, мне плохо, забери меня отсюда»», — продолжила Бабкина.

После этого певица поспешила успокоить сына и сказала, что все хорошо. Молодому человеку грозила трепанация черепа, но в итоге она не понадобилась. Бабкина мыла полы в палате сына и носила ему еду, чтобы он не чувствовал себя брошенным.

С отцом Данилы эстрадная исполнительница развелась в 1991 году. Сейчас она состоит в отношениях с молодым певцом и бизнесменом Евгением Гором. На неподтвержденные сообщения о расставании с возлюбленным Бабкина реагирует жестко.