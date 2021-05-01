Джо Байден отменил проекты по строительству стены на границе с Мексикой

Вашингтон, 1 мая. Президент США Джо Байден утвердил постановление о прекращении финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун сообщил, что работы по возведению ограждения проводились за счет средств, изначально выделяемых на оборону. Теперь они пойдут на борьбу с экологическим ущербом от строительства.

Браун отметил, что американское оборонное ведомство 30 апреля приступило к отмене всех проектов по строительству стены, в которых использовались перенаправленные средства.

Мексика ранее предложила властям США помочь остановить поток нелегальных мигрантов в обмен на трудовые визы.