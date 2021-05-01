ФАН выяснил, сколько заработали «Ангелы Плющенко» за 2020 год

Москва, 1 мая. Академия фигурного катания олимпийского чемпиона Евгения Плющенко получила 22 миллиона рублей прибыли за 2020 год, сообщил источник ФАН.

Прошлый год оказался очень успешным для «Ангелов Плющенко» в финансовом плане, несмотря на пандемию коронавируса. Из-за ограничений академия осталась практически без выступлений фигуристов и ледовых шоу. Однако это не помешало организации Евгения Плющенко заработать 67 миллионов рублей за год. 22 миллиона из них составила чистая прибыль, уточнил источник ФАН.

В академии олимпийского чемпиона тренировалась фигуристка Александра Трусова. Срок действия контракта со спортсменкой завершился 1 мая, и продлевать соглашение не стали. Плющенко отметил, что сотрудничество с Трусовой было прекращено по согласию обеих сторон. Назвать причины ухода фигуристки тренер не смог в связи с условиями соглашения.