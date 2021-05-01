Участница «Холостяка» отказывается от свиданий с другими мужчинами после встречи с Тимати

Москва, 1 мая. Звезда шоу «Холостяк», модель Мария Вебер призналась, что пока не хочет ходить на свидания. После знакомства с рэпером Тимати девушка боится разочароваться в других мужчинах.

После первого выпуска нового сезона шоу «Холостяк» зрители сразу заявили, что победительницей станет Мария Вебер. Эффектной модели, по их мнению, удалось моментально добиться расположения музыканта. Вебер стала одной из первых участниц, кого Тимати пригласил на свидание. Рэпер организовал все по высшему разряду и покорил модель галантными манерами. Сразу же после встречи с хип-хоп исполнителем Вебер призналась, что такого в жизни у нее еще не было.

«Лучшее свидание в моей жизни было на проекте. В ближайшее время не хочу ходить с кем-то на встречи», — заявила девушка.

Вебер отказывается ходить на свидания с другими мужчинами, потому что боится разочароваться. Модель до сих пор вспоминает все приятные моменты общения с рэпером. В шоу «Холостяк» она решила проявить смелость и сделать ответный шаг. Девушка позвала Тимати на второе свидание, однако он не оценил ее усилий. Музыкант отметил, что благодарен Вебер за проявленное внимание, но он не привык, что женщины решают все за него и сами организуют свидания.

Тимати сам любит удивлять, и, судя по всему, делать сюрпризы он умеет на славу. Еще одна участница «Холостяка» Екатерина Сафарова тоже призналась, что никогда не забудет свидание с рэпером. На память о нем у девушки остался шрам на ноге.