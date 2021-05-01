Бездоказательное обвинение РФ во взрывах на оружейных складах наносит вред Болгарии

28 апреля 2021 года официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева выступила с заявлением о причастности России к взрывам на четырех оружейных складах на территории страны в 2011-2020 годах. По ее словам, это стало известно в результате совместного расследования ДАНС (Государственное агентство национальной безопасности) и спецпрокуратуры. Однако это обвинение не было подкреплено никакими доказательствами и стало разваливаться на глазах.

То, что Болгария рано или поздно обвинит Россию в многочисленных взрывах на оружейных складах, которые регулярно происходят на ее территории, для меня было ясно еще два года назад, когда с таким заявлением выступил бывший министр обороны Бойко Ноев. О его голословных обвинениях 1 марта 2019 года я написал статью для ФАН «Русские не только травят «Новичком», но и взрывают военные склады — новые вымыслы в болгарских СМИ».

Прошло два года, и Чехия обвинила во взрыве на своих складах всемирноизвестных «агентов ГРУ» Петрова и Боширова. То, что во время второго взрыва их даже в стране не было, официальную Прагу нисколько не смутило. Зато это привело к активизации самых различных геббельсовцев наших дней как в Болгарии, так и за ее пределами.

youtube.com / Prt Scr

22 апреля 2021 года на сайте финансируемой Правительством США «Свободной Европы» появилась статья «Очень сомнительно». Посещения агентов ГРУ совпадают со взрывами и в Болгарии». В ней есть карта под названием «Необъяснимые взрывы на военных производствах и складах Болгарии», где указаны места шести таких взрывов между февралем 2014 и апрелем 2015 годов. Под ней располагается таблица «Русские агенты в Болгарии во время инцидентов», где указаны настоящие и фальшивые имена семи якобы агентов ГРУ и даты их нахождения в стране. Самое смешное, что даты нахождения и даты взрывов ни в одном случае не совпадают. Таким образом, иллюстрация к статье — опровержение того, чему она посвящена.

Так грубо и смешно даже доктор Геббельс не работал.

Конечно, могут возразить, что агенты могли устанавливать взрывные устройства с часовым механизмом или даже с дистанционным управлением, но Болгария страна маленькая, в ней четыре международных аэропорта: если все заранее спланировать, то выехать из любой ее точки можно всего за несколько часов. Однако между отъездом «агентов ГРУ» и взрывом часто проходили недели, все время сохранялась вероятность обнаружения взрывных устройств.

Это все были обвинения в диверсиях неофициальных лиц. 28 апреля 2021 года озвучена официальная позиция. Перед множеством журналистов появился главный прокурор Болгарии Иван Гешев и поблагодарил ДАНС и спецпрокуратуру за многолетнюю проделанную работу, а затем Сийка Милева зачитала официальное заявление.

«Последние десять лет был зарегистрирован ряд взрывов на складах и в производственных помещениях заводов по производству и утилизации взрывных веществ, оружия и боеприпасов. Первый случай — 12 ноября 2011 года у села Ловнидол, где взорван склад — собственность фирмы ЕМКО. Уничтожено значительное количество боеприпасов и взрывчатых веществ, предназначенных для Министерства обороны Грузии. Установлено, что собственник фирмы, чья продукция хранилась на пострадавшей складской базе, болгарский оружейный торговец Эмилиян Гебрев», — отметила Милева.

Prt Scr youtube.com / ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Тут надо напомнить, что Эмилияну Гебреву Федеральное агентство новостей и другие СМИ посвятили множество материалов. В 2015 году он сумел приобрести в собственность военный завод «Дунарит», но вскоре был отравлен во время делового ужина. В течение трех лет Гебрев обвинял в попытке убийства болгарских конкурентов-бизнесменов и даже называл их имена. Тем не менее расследование этого случая остановили в 2016 году, виновные найдены не были.

В марте 2018 года произошло загадочное отравление Скрипалей, и Гебрев начал утверждать, что в 2015 году ГРУ его отравило газом «Новичок». Причина якобы в продаже им Украине оружия и боеприпасов. Надуманность этого очевидна даже ребенку, ведь если бы в 2015 году покушение произошло, то все бы решили, что он умер от инсульта (таков был первоначальный диагноз), его фирму возглавил бы другой человек и поставки на Украину продолжились бы. Стоило ли ГРУ этим заниматься? Тогдашний главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров официально объявил, что Эмилиян Гебрев был отравлен хлорпирифосом — пестицидом, который продается в любом магазине агротехники и, следовательно, все это никакого отношения к Скрипалям не имеет. Это же подтвердила экспертиза, сделанная в финской лаборатории VERIFIN.

Тем не менее под натиском тогдашнего английского посла в Болгарии Эммы Хопкинс расследование покушения на Гебрева было возобновлено. В результате объявили, что болгарского оружейного торговца ГРУ пыталось убить четыре раза. «Доказательства» этого были своеобразные. Вначале была показана запись с камеры видеонаблюдения, на которой мужчина, одетый как японский ниндзя (то есть видны были только его глаза), якобы хотел проникнуть в дом и убить Гебрева. Затем появилась другая видеозапись, где по подземному паркингу ходил мужчина в шляпе и с поднятым воротником, лицо его нельзя было рассмотреть. Тогда в стране объявили, что это генерал-майор ГРУ Денис Сергеев, использующий паспорт Сергея Федотова, он готовится напрыскать «Новичком» ручку машины Гебрева. Получается, что этот человек, наверное, и первый в истории генерал-киллер.

Разумеется, такие видеозаписи без всякого труда может изготовить любой. Тем не менее болгарские следственные органы их восприняли всерьез и объявили, что Гебрева травили «Новичком» минимум два раза. Тогда, помимо Сергеева, объявили в международный розыск неких полковников ГРУ Сергея Лютенко и Егора Гордиенко. Интересно, что неудачные попытки отравления «Новичком» якобы не помешали применить его против Скрипалей через три года с тем же успехом. При этом геббельсовцы утверждают, что и в Британии отравлением руководил генерал Сергеев.

Prt Scr youtube.com / ЕвроДикоФ

По мнению болгарской прокуратуры, ГРУ воюет с Гебревым уже 10 лет. Как следует из заявления ведомства, первый его склад был взорван еще в 2011 году, чтобы оружие не попало в Грузию. Там не задумываются об абсурдности подобной акции: война с Грузией закончилась еще три года назад, а на реванш страна никогда не решится, сколько бы оружия ей не поставляли.

У создателей и распространителей фейков неожиданно возникли проблемы не только со здравым смыслом, но и с Гебревым. Когда недавно власти Чехии объявили, что Петров и Боширов якобы взорвали в их стране два склада, где хранилось принадлежащее Гебреву вооружение, предназначенное для отправки на Украину, то он выступил с официальным заявлением, что никогда оружия для Киева на чешских складах не было. После этого самое преданное евроатлантическим ценностям в Болгарии телевидение «Европа» заявило, что Гебрев — это бывший агент Димов, а кроме того, есть информация, что он тайный сотрудник российских спецслужб. У болгар сразу возник вопрос, зачем же тогда они четыре раза пытались его убить? Гебрев понял, чем ему это все грозит, и в интервью газете New York Times подтвердил, что на чешских складах было оружие для Украины.

Однако сейчас Гебрев от имени своей фирмы ЕМКО обвиняет в тайном сотрудничестве с Россией… болгарские власти:

«Декларация болгарской прокуратуры от 28 апреля 2021 года, содержащая сомнительные факты и обстоятельства вокруг взрывов на предприятиях болгарской оборонной промышленности, в том числе ЕМКО, ВМЗ-Сопот и «Арсенал», выставила на смех возможности болгарских властей защитить от внешних посягательств объекты стратегической инфраструктуры государства — члена НАТО. Несвязанные и ложные заявления прокуратуры дали возможность министру иностранных дел России снова высмеять не только Болгарию, но и ЕС. Мы определенно знаем, что позади кажущегося непрофессионализма и неспособности болгарских властей раскрыть террористическую деятельность российского ГРУ у нас стоят другие, более глубокие причины, а именно их связи и зависимость от Кремля. Серьезные расхождения с истиной и фактами в заявлении прокуратуры Болгарии от 28 апреля 2021 года, которые легко подтверждаются документально, выглядят как умышленная попытка скомпрометировать и это расследование, завести его в тупик, так же как и расследование по так называемому делу «болгарский «Новичок». Особого внимания заслуживает взрыв на складе ЕМКО в Ловнидол 12 ноября 2011 года. Неверные утверждения прокуратуры, что ему предшествовал пожар, чем связывают его с остальными процитированными взрывами, только маленькая ложь, незначительная деталь. Важно, что при расчистке района найдено взрывное устройство с пластичной взрывчаткой и детонатором. На базе комплексной экспертизы прокуратура в Севлиево пришла к выводу, что взрыв был умышленным. Однако с постановлением вышестоящей прокуратуры это решение отменено, а дело остановлено. Мотивы показательны, и так уже 10 лет. Заявляю, что взорванное в Ловнидол имущество не было предназначено для какого-либо экспорта и все другие предположения неверны. Напоминаю, что экспорт военной продукции строго регулируется и сопровождается значительным объемом документации».

В своем заявлении Сийка Милева говорит о двух взрывах с интервалом в 24 дня в селе Иганово и утверждает, что было уничтожено имущество ЕМКО. Однако Эмилиян Гебрев отмечает, что там было только 14 принадлежащих его фирме снарядов, он готов предоставить соответствующие документы. Так торговец опровергает утверждение прокуратуры о важности для ГРУ именно этих взрывов, ведь Милева заявила, что российские диверсанты, чтобы помешать их расследованию, 31 мая 2015 года устроили пожар в здании Института специальной техники в Софии и уничтожили все вещественные доказательства по этим взрывам. Четвертым объектом диверсий ГРУ она назвала склад капсул-детонаторов и капсул-воспламенителей завода «Арсенал» из города Казанлык.

Global Look Press / Dalibor Gluck/CTK

Дальше она объясняет, почему из множества взрывов, происходящих в Болгарии ежегодно, прокуратура приписывает ГРУ именно эти.

«В четырех случаях при обследовании мест аварий конкретных причин взрыва выявлено не было. Во всех перечисленных взрывах жертв нет. В расследуемых случаях есть предшествующий пожар, и рабочая версия заключается в том, что его цель была в том, чтобы люди, находящиеся поблизости, ушли. Однозначно установлено, что активация зарядов во всех случаях происходила дистанционно», — отмечает Милева.

Какие интересные люди эти агенты ГРУ, если верить болгарской прокуратуре! То они вместе со Скрипалем безжалостно травят его дочь, а вместе с Гебревым — его сына, то усложняют себе задачу подрыва складов ради спасения жизни неизвестных болгар. Как тут не вспомнить о загадочной русской душе! Также непонятно, из-за чего возникал пожар. Его тоже активировали дистанционно?

Если верить «Свободный Европе», агентов ГРУ в моменты взрыва в Болгарии не было. Получается, что активация взрывных устройств происходила из-за границы. Вот ведь какая передовая техника на вооружении ГРУ! Жалко, что не сообщает прокуратура, как они смогли ее протащить на склады. Из чего можно сделать вывод, что в ГРУ и люди передовые! А если серьезно, то обратите внимание, что в официальном сообщении прокуратуры Болгарии вначале пишется: «Конкретных причин взрыва выявлено не было». Через предложение сообщается: «Активация зарядов во всех случаях происходила дистанционно». Как говорится, без комментариев.

Хотя никаких фактов в заявлении прокуратуры нет вообще, но в конце делается вывод:

«В ходе расследования было установлено, что шесть граждан России проживали на территории Республики Болгария примерно в дни взрывов и попыток отравить троих болгарских граждан. Из собранных к настоящему времени доказательств высокая степень достоверности позволяет сделать вывод о том, что целью действий российских граждан было прекращение поставок специальной продукции в Грузию и Украину».

Теперь мы знаем, что выражение «высокая степень достоверности позволяет сделать вывод» — это болгарский аналог highly likely.

Не успел Иван Гешев поздравить сотрудников спецпрокуратуры с успехами в борьбе с российским диверсантами, как пришло сообщение из Народного собрания — парламента Болгарии о том, что депутаты проголосовали в первом чтении за закон об ее упразднении. К тому же выяснилось, что расследующие по незнанию официально сообщили, что на взорванных складах были противопехотные мины, а это означает, что Болгария обманывала весь мир. Ведь она одна из 163 стран — участниц Конвенции о запрете противопехотных мин. Договор не подписывали такие страны, как Россия, США, Китай, Индия. Зато подписывала Украина, которая недавно заявила, что у нее было шесть миллионов мин, но один миллион она использовала во время боевых действий в Донбассе, а сейчас хочет начать их ликвидацию на заводе в Павлограде и готова выплачивать за эту опасную работу «огромные» деньги — по 0,25 евро за снаряд.

Интересно, что страной, свободной от мин, считалась и Греция, которая все их отправила на разборку в Болгарию. Однако после того, как летом 2014 года взлетел на воздух завод «Миджур» и погибло 15 работников, Болгария вернула 200 тысяч мин Греции. За два года до этого много жертв среди болгар было после взрыва на складе боеприпасов в районе Пятилучки. Очевидно, что в этих ЧП Россию обвинят позже.

ТАСС / Сергей Фадеичев

От прокуратуры и ДАНС борьбу с агентами ГРУ приняла министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева, которая 29 апреля 2021 года вызвала к себе посла России Элеонору Митрофанову. Перед встречей Захариева так возмущалась некими враждебными действиями России в Болгарии, что некоторые болгары стали побаиваться, как бы она нашей стране войну не объявила. Впрочем, министр вскоре перешла на более спокойный тон и заявила, что не будет разрывать дипотношений с РФ. Встреча двух дипломатов закончилась довольно миролюбиво.

Если Чехия за «взрыв» двух военных складов выслала 18 российских дипломатов, то Болгария якобы за четыре склада — только одного. Им оказался помощник военного атташе, который прибыл в страну всего три месяца назад. Скоро вернется домой и болгарский посол. Это уже девятый случай взаимной высылки дипломатов за последние 13 месяцев. Россия, в свою очередь, объявила, что готова помочь Болгарии в расследовании взрывов.

На заседании болгарского правительства, которое, очевидно, работает последние дни, много говорили о необходимости противодействия проникновению в страну агентуры ГРУ, а затем приняли решение об открытии границ для российских туристов с 1 мая. При этом было объявлено, что болгарские визы будут многократными и выдавать их будут по упрощенной системе. Визовые центры открываются в 59 городах России. Болгары могут получать российские визы только в Софии, Варне и Русе.

Комментируя произошедшие события, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил:

«Обвинения против России — глупость, они не имеют оснований, они — ложь. Действия Праги и Софии вызывают раздражение, сожаление, непонимание и, конечно, желание видеть некоторые перемены в шизофренической позиции Чехии и Болгарии».

Не помню, чтобы Песков когда-нибудь о ком-нибудь высказывался так резко, но с ним трудно не согласиться.