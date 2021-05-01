Публицист назвал два фильма для желающих проникнуться духом Первомая

Москва, 1 мая. Российский публицист и директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий составил список наиболее подходящих фильмов для просмотра 1 мая.

Праздник Весны и Труда, как правило, сопровождается массовыми гуляниями и демонстрацией. Однако в этом году из-за ситуации с коронавирусом многие мероприятия отменены. Чтобы не заскучать дома, можно посмотреть несколько фильмов, пронизанных духом 1 Мая.

Например, стоит обратить внимание на советскую киноленту «Возвращение Максима». Действие фильма начинается в 1914 году. Фильм «Возвращение Максима» — это вторая часть трилогии. Первая носит название «Юность Максима», а третья — «Выборгская сторона».

«Или, например, кино «Двадцатый век» режиссера Бернардо Бертолуччи. Замечательный итальянский фильм, и в нем тема первого мая немножко есть», — добавил в беседе с «ПолитЭкспертом» Борис Кагарлицкий.

В эту субботу по всей России и еще в более 140 странах отмечают День международной солидарности трудящихся. Изначально первомай был символом революции. Однако впоследствии радикальное значение праздника ушло в прошлое.