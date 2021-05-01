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Актерская игра Понасенкова затмила Урганта и Хрусталева

Общество
Актерская игра Понасенкова затмила Урганта и Хрусталева
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 1 мая. Внезапное появление историка Евгения Понасенкова в анонсе передачи «Вечерний Ургант» удивило россиян. Зрители пришли к выводу, что игра «маэстро» была неповторима.

Итоговый апрельский выпуск «Вечернего Урганта» сопровождался видеороликом, в котором снялся Понасенков. На видео ведущие программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталев гуляли по лесу и прислушивались к звукам окружающей природы.

В один момент в кадре появился сам Евгений Понасенков, которому такие прогулки вполне привычны. Зрители в один голос заявили, что его актерская игра превзошла Урганта и Хрусталева. Кто-то написал, что его появление — лучший контент на шоу. Историк, одетый в старомодный серый костюм, отлично вписался в атмосферу дождливого парка. Его загадочное выражение лица привело зрителей в восторг.

Как стало известно ранее, историк Понасенков назвал «обнаглевшим животным» блогера Эдварда Била после ДТП на Садовом кольце в Москве.

ургант хрусталев вечерний ургант понасенков
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