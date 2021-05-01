Сестра покойной Жанны Фриске показала редкие фото певицы до болезни

Москва, 1 мая. Сестра покойной экс-солистки группы «Блестящие» Жанны Фриске Наталья опубликовала редкие фотографии певицы. Снимки были сделаны еще до болезни звезды.

Уникальные кадры из семейного архива Наталья Фриске выложила на своей странице в Instagram. Поводом для публикации снимков стал семейный праздник — матери певицы Ольге Владимировне исполнилось 70 лет.

«Родная моя, любимая мамочка. Сегодня твой праздник, сегодня ты появилась на свет. Спасибо тебе, мамочка за жизнь, спасибо за твою любовь!» — трогательно написала младшая сестра экс-солистки «Блестящих».

Наталья Фриске пожелала матери здоровья, долгих лет жизни и побольше улыбок. Сестра покойной певицы опубликовала несколько фотографий с юбиляршей, а также продемонстрировала архивные кадры. На них сама Наталья Фриске совсем ребенок, а ее старшая сестра еще очень молодая и здоровая.

В 2013 году у Жанны Фриске обнаружили глиобластому — неоперабельную опухоль головного мозга. Певица скончалась в июне 2015 года, ей было 40 лет. Знаменитость похоронена на столичном Николо-Архангельском кладбище.

У исполнительницы остался сын Платон, которого воспитывает его отец, телеведущий Дмитрий Шепелев. Новая возлюбленная Шепелева Екатерина Тулупова родила от него ребенка, и сын Фриске эмоционально отреагировал на появление младшего брата.