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Боевики из Мисураты требуют выкуп за открытие прибрежного шоссе в Ливии

Весь мир
Боевики из Мисураты требуют выкуп за открытие прибрежного шоссе в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Сирт, 1 мая. Совместный военный комитет «5+5» предупредил, что раскроет имена и мотивы тех, кто препятствует открытию дороги, соединяющей восток и запад Ливии.

«Мы общались с исполнительной властью, чтобы преодолеть последние трудности, препятствующие открытию Тарик ас-Сахили. Если шоссе не откроется в ближайшее время, имена и мотивы тех, кто препятствуют этому будут раскрыты», — сообщается в заявлении комитета по итогам девятого раунда переговоров, который проходил в Сирте с 25 по 29 апреля.

Внутри военного комитета нет разногласий, его члены согласны по всем пунктам. Комитет сталкивается с препятствиями со стороны группировок, сказал глава Управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал-майор Халид Махджуб.

«Проблема западного региона — это неподконтрольные вооруженные формирования, которые не могут быть интегрированы. С ними надо бороться из-за их приверженности экстремистским идеям и участия в контрабандных операциях», — подтвердил военнослужащий.

Боевики из Мисураты требуют выкуп за открытие прибрежного шоссе в Ливии
facebook.com  / لواء خالد المحجوب

Вооруженные силы, дислоцированные на западе страны, не откроют прибрежное шоссе (Тарик ас-Сахили), если не будут выполнены необходимые требования.

«У нас есть 3 условия для открытия дороги, а именно — прекращение огня, разминирование и вывод наемников. Последнее еще не выполнено», — объявил начальник оперативного штаба триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Ибрагим Бейт Маль в заявлениях информационному агентству Anadolu.

Наблюдатели за ситуацией в ливийском вопросе полагают, что неоднократные заявления Бейт Маля по поводу Тарик ас-Сахили с выдвижением условий создадут дополнительные препятствия для усилий по прекращению войны и продвижению политического процесса. Промедления в этом вопросе связывают с тем, что члены группировок из Мисураты, которые насчитывают порядка 400 человек, требуют выкуп за открытие шоссе. Они просят оперативный штаб препятствовать его открытию, пока не получат сумму в один миллиард ливийских динар, что составляет порядка 224 миллиона долларов США.

По словам военного эксперта Салима ад-Динали, начальник оперативного штаба не в силах навязать какое-либо решение относительно Тарик ас-Сахили, не удовлетворив боевиков Мисураты, желающих получить максимальную финансовую выгоду.

Боевики из Мисураты требуют выкуп за открытие прибрежного шоссе в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

При этом, группировки готовы снизить запрашиваемую сумму с одного млрд до четверти млрд динар, согласно анонимным источникам в Мисурате.

«Бейт Маль дал понять некоторым участникам переговоров, что сумма, которую он запрашивает у государства,  — это просроченная заработная плата бойцов, а также покрытие расходов на снабжение и лечение», — сообщил ад-Динали в заявлениях для Erem News.

Начальник оперативного штаба ПНС настаивал на выполнении требований боевиков, принадлежащих его силам. После получения денег он попытается добиться амнистии для них, рассказал эксперт по вооруженным формированиям Шараф ад-Дин аш-Шамс.

Боевики из Мисураты требуют выкуп за открытие прибрежного шоссе в Ливии
Федеральное агентство новостей  / 

По его словам, Бейт Маль мобилизует своих бойцов в районе Аль-Вишка, который является ближайшей точкой к западу от города Сирт. Это направлено на предотвращение движения по жизненно важной дороге.

Прибрежное шоссе, соединяющее восток и запад, остается закрытым с 2019 года. В октябре 2020 года стороны ливийского конфликта подписали Женевское соглашение о прекращении огня. В документе говорится о необходимости открытия трассы и обеспечения безопасного передвижения по нему граждан.

ливия трасса мисурата сирт Тарик ас-сахили
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