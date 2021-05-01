Похудеть без тренировок: советы фитнес-тренера по правильному питанию

Москва, 1 мая. Похудеть без изнурительных тренировок — мечта многих женщин и мужчин. Без занятий спортом хорошую фигуру получить невозможно, но некоторые продукты помогут сбросить пару лишних килограммов. Как отметила специалист, почти все знают основные принципы правильного питания. Главная задача — тщательно соблюдать режим.

«Для начала стоить заменить жирное мясо на более диетическое. Вместо свинины и говядины по возможности нужно употреблять куриные грудки или условного тунца, в которых практически нет жира. Необходимо сократить до минимума потребление кондитерских изделий, в качестве заменителя «сладкого» отлично подойдет арахисовое масло без добавок. Крайне нежелательно употреблять картошку и хлебобулочные изделия. Вместо термически обработанных продуктов нужно как можно чаще есть сырые овощи и фрукты», — рассказала корреспонденту ФАН фитнес-тренер Валерия Степанькова.

Ранее тренер рассказала, как похудеть к лету. Специалист отметила, что к физическим упражнениям нужно подходить без фанатизма.