Провинция Идлиб — один из последних крупных оплотов боевиков на территории Сирии. Окончательно победить радикальных исламистов здесь не дает только присутствие турецких военнослужащих.

Невзирая на достигнутые договоренности между Россией и Турцией о приостановке боевых действий, обстановка на линии соприкосновения сторон в районе города Маарет ан-Нууман остается напряженной — боевики протурецких группировок из состава «Сирийской национальной армии» (СНА) постоянно нарушают режим прекращения огня.

Федеральное агентство новостей /

Российский Центр по примирению враждующих сторон может зафиксировать и опубликовать данные об артиллерийских обстрелах, однако такие нарушения, как атаки небольших бандгрупп, удары малогабаритных беспилотников или огонь снайперов, редко освещаются, хотя предпринимаются боевиками регулярно.

Размещенные в Идлибе подразделения турецкой армии, вопреки соглашениям, скорее предназначены для сдерживания правительственных войск Сирии и поддержки бандформирований, нежели для недопущения каких-либо нарушений со стороны радикальных исламистов.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что самодельные орудия боевики уже не используют — в их распоряжении есть полноценная артиллерия и бронетехника, которая поставляется из Турции.

Федеральное агентство новостей /

От наблюдательного пункта правительственных войск в районе населенного пункта Хан ас-Субль до ближайших турецких позиций не более четырех километров. Огонь со стороны боевиков по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) здесь и в соседнем поселке Ар-Рувейха ведется ежедневно, а турецкие наблюдатели никак не реагируют на происходящее.

Правительственные войска в свою очередь остаются на позициях в готовности отражать атаки террористов и ждут момента, когда смогут завершить освобождение своей земли.

Федеральное агентство новостей /

Бригадный генерал САА Низар Али Фенди, командующий действующими здесь подразделениями, часто посещает линию фронта для рекогносцировки и проверки боеспособности своих войск.

«Там есть деревни, жители которых ждут прихода правительственной армии, ждут возвращения мира и спокойствия. Сейчас они являются заложниками в руках террористов, которые сделали их источником финансов и гарантом своей безопасности Мы верим в то, что все наши жертвы не будут напрасными! Люди, которые отдали свою жизнь в борьбе против террористических организаций, преследовали благородную и великую цель — освобождение наших земель. И мы будем продолжать за это бороться», — рассказывает он.

Пока же обстановка на линии фронта в Идлибе остается без перемен.