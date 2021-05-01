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Депутат Госдумы Вострецов поздравил ветеранов труда с 1 Мая

Общество
Депутат Госдумы Вострецов поздравил ветеранов труда с 1 Мая
фото из личного архива Сергея Вострецова  / 

Санкт-Петербург, 1 мая. Представители профсоюзов России СОЦПРОФ 1 мая решили поздравить ветеранов труда в их домах, так как ограничения по COVID-19 еще до конца не сняты. К акции присоединился и депутат Госдумы, председатель СОЦПРОФ Сергей Вострецов. В беседе с корреспондентом ФАН он заявил, что в такой день обязательно нужно отдавать дань уважения ветеранам труда, поскольку без их подвига нельзя представить победу советской армии в Великой Отечественной войне.

«Мой дед по маме прошел Финскую и Великую Отечественную войну, а дед по лини отца всю войну отработал в шахте, добывал золото, которым наша страна расплачивалась с союзниками за самолеты и танки. Невозможно себе представить победу в Великой Отечественной войне без трудового подвига нашего народа. В полях Урала с колес разворачивались заводы-гиганты. В колхозах дети и женщины, не покладая рук, голодая, обеспечивали фронт продовольствием», — рассказал Вострецов.

Депутат Госдумы Вострецов поздравил ветеранов труда с 1 Мая
фото из личного архива Сергея Вострецова  / 

Депутат лично навестил ветерана труда, блокадницу Антонину Фомину и поздравил ее с праздником.

«Ребенком Антонина Николаевна работала на Кировском заводе и своими потом и кровью, так же как миллионы наших граждан, ковала эту победу над проклятым фашизмом», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Депутат Госдумы Вострецов поздравил ветеранов труда с 1 Мая
фото из личного архива Сергея Вострецова  / 

Политик добавил, что в седьмом созыве Государственной думы было принято решение о присвоении городам, не попавшим в боевые действия, но внесшим весомый вклад в Победу, звания «Город Трудовой Славы России».

«Я горд этим и сейчас продолжаю свою работу, связанную с присвоением звания и своей малой родине, городу Балею Забайкальского Края.  В годы войны комбинат «Балей Золото» выдавал 30% всего добытого золота в стране. Им же был оплачен Американский Ленд-лиз. Подвиг трудового народа, как и подвиг наших отцов победителей, мы пронесем сквозь века», — сказал депутат Вострецов.

Ранее Сергей Вострецов призвал россиян следовать рекомендациям Роспотребнадзора по поводу отдыха на майские праздники.

ветераны труда первое мая депутат вострецов
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