Трупы двух братьев-алкоголиков найдены в полыхавшем доме в Татарстане

Казань, 1 мая. Правоохранительные органы устанавливают личности погибших при пожаре в поселке Элеваторная Гора. В сгоревшем доме обнаружены два трупа.

К приезду сотрудников МЧС, почти полностью полыхал деревянный дом площадью 100 кв. м. Огонь даже успел уничтожить крышу расположенного рядом коттеджа и баню.

С места трагедии был госпитализирован мужчина, чье тело почти полностью обожжено. По предварительной информации, пострадавший является сожителем хозяйки сгоревшего дома. Двое погибших могли быть ее братьями. Вся семья злоупотребляла спиртным. Женщина уцелела только потому, что вышла в магазин. К ее возвращению дом был объят огнем.

В Пермском крае огонь уничтожил деревянный дом. На месте трагедии найдены мертвыми двое детей и шесть взрослых, сообщал ФАН.