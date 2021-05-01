Бывший депутат Европарламента осудил антироссийские настроения в ЕС

Афины, 1 мая. Призывы Евросоюза продолжать санкционную политику в отношении РФ являются проявлением «антироссийской истерии». Так считает экс-депутат Европарламента (ЕП) Нотис Мариас.

Бывший член ЕП и лидер партии «Греция — другой путь» в беседе с российскими журналистами заявил, что резолюция Европарламента от 29 апреля, призывающая к санкциям против РФ, представляет собой плод антироссийских настроений, культивируемых в ЕС.

Мариас подчеркнул, что принятием подобных документов европейские политики вмешиваются во внутренние дела РФ. Он осудил такой подход.

Ранее сообщалось, что ЕП принял резолюцию по России, в тексте которой говорится о необходимости ввести новые санкции против газопровода «Северный поток — 2».