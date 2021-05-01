Подразделения ВСУ заминировали населенный пункт в Донбассе

Донецк, 1 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины установили 114 мин в районе поселка Широкино, который расположен у линии соприкосновения сторон в Донбассе.

Разведка Народной милиции ДНР зафиксировала минирование местности противотанковыми минами вблизи Широкино. При этом мины установлены в непосредственной близости от жилых домов, дорог общего пользования и сельскохозяйственных угодий.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские силовики готовятся к масштабной наступательной операции в Донбассе. По его словам, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают живую силу и военную технику к линии соприкосновения, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе. Кроме того, украинские силовики значительно увеличили число обстрелов на линии соприкосновения сторон.

Так, в конце апреля представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили о массированном обстреле территорий республик со стороны ВСУ, передает «Царьград».