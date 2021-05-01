Разработана безопасная технология переработки батареек

Вашингтон, 1 мая. Старые батарейки не придется плавить или дробить благодаря новой технологии. Разработка принадлежит исследователям из США.

Проблема загрязнения окружающей среды с каждым годом становится актуальнее. Рост производства батареек увеличивается на 25% в год. Рано или поздно аккумуляторы будут выброшены на свалку. Новая технология переработки является безопасной для природы. К тому же она позволяет получить литий и кобальт.

В России также проходят мероприятия по сбору старых аккумуляторов. Участниками акции «Сдай батарейку — спаси ежика» стали ученики из 40 череповецких школ, рассказала специалист комитета охраны окружающей среды в Череповце Эльвира Бунтякова. Все непригодные аккумуляторы перевозят на перерабатывающий завод в Ярославле.