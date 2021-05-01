Первые поселенцы Северной Америки могли добраться туда на лодках вдоль островов

Москва, 1 мая. Первые поселенцы приплыли в Северную Америку на лодках, заявили ученые из университетов Канзаса, Болоньи и Урбино.

Изначально специалисты предполагали, что первые поселенцы попали на эту территорию благодаря узкому перешейку суши в Беринговом проливе, который позже ушел под воду. Однако новое исследование показало, что такое утверждение, возможно, ошибочно.

Ученые из университетов Канзаса, Болоньи и Урбино предложили гипотезу «ступенчатого» путешествия. Она разработана на основе обнаружения массивного подводного образования на дне Берингова пролива. Ученые полагают, что в древности этот массив существовал как архипелаг, соединявший Европу с Азией. Острова скрывались под водой во время прилива, а при отливе снова оказывались на поверхности. Первые поселенцы передвигались между ними на лодках.

Исследователи из Австралии ранее обнаружили древние загадочные постройки. Находка сделана в Саудовской Аравии. Речь идет о строениях, которые, вероятно, возникли раньше, чем Стоунхендж. В обнаруженных учеными документах содержится описание и координаты более тысячи подобных построек.