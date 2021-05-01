Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Иерусалим, 1 мая. Благодатный огонь сошел в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом, передает РИА Новости.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, согласно преданию, был погребен Иисус Христос. Он является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих.

Появление огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом».

Святыню получат представители 11 стран, направивших самолеты в Израиль. Это Кипр, Болгария, Белоруссия, Россия, Украина, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

Страстная неделя подходит к концу, в преддверии Пасхи в храмах освящают куличи и яйца. Узнать об истории и традициях праздника можно в специальном материале.