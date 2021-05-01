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Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

  /   Обновлено: 01 мая 2021 15:03
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Общество
Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
ru.wikipedia.org  /  jlascar / CC BY 2.0

Иерусалим, 1 мая. Благодатный огонь сошел в Великую субботу, накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом, передает РИА Новости.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, согласно преданию, был погребен Иисус Христос. Он является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих.

Появление огня в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют «чудом».

Святыню получат представители 11 стран, направивших самолеты в Израиль. Это Кипр, Болгария, Белоруссия, Россия, Украина, Молдавия, Румыния, Греция, Грузия, Польша и Казахстан.

Страстная неделя подходит к концу, в преддверии Пасхи в храмах освящают куличи и яйца. Узнать об истории и традициях праздника можно в специальном материале.

иерусалим благодатный огонь храм гроба господня
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