Ветеран из Якутска стал кандидатом в мастера спорта по шашкам в 97 лет

97-летний ветеран Великой Отечественной войны из Якутска получил звание кандидата в мастера спорта по шашкам в декабре 2020 года.

Наум Слепцов играет более 80 лет. В освоении доски ему помог учитель физики, основавший в школе кружок для юных любителей шахмат. Однако в 1945 году Наума, которому тогда не исполнилось и 20 лет, призвали на фронт. В армии он провел пять лет, успел принять участие в том числе и в штурме города Хайлара. А вернувшись в родной город — основал шахматный кружок в школе, где когда-то научили этой игре его самого. Как говорит сам ветеран, он играет в шахматы всю жизнь. Пенсионер уверен, что именно игрой обязан своему нисколько не поблекшему острому уму и отличной памяти.

«Наум Трифонович — очень боевой шахматист. Я его знаю давно. Он от борьбы никогда не уклоняется, борется до конца. Несмотря на свой солидный возраст, он сохраняет ясность ума, у него очень хорошая память. Причем это проявляется не только в шахматах, но и в карточной игре. У него память вообще удивительная — он помнит все вышедшие из игры карты», — рассказал шахматист Дмитрий Мосорин.

Шашки пришли в жизнь ветерана гораздо позже. В 2005 году Слепцов впервые принял участие в турнире и получил первый разряд. Пенсионер не останавливается на достигнутом и продолжает посещать местный шашечно-шахматный центр и проводить турниры. Выпускники его школы теперь самостоятельно преподают и воспитывают новых молодых гроссмейстеров и чемпионов страны.