ДТП с грузовиком и автобусом в Краснодарском крае унесло жизнь водителя

Краснодар, 1 мая. Серьезная авария произошла неподалеку от хутора Адагум в Крымском районе. Жертвой ДТП стал водитель легкового автомобиля.

Дорогу не поделили грузовик, легковое авто и рейсовый автобус, сообщил источник Федерального агентства новостей. Мужчина, находившийся за рулем иномарки, скончался до приезда скорой помощи.

Также серьезные травмы получил пассажир легковушки: его зажало в салоне. В автобусе находились 42 человека, шестеро из них — дети. Никто из пассажиров не пострадал. Обстоятельства случившегося выясняют правоохранители.

Еще одно крупное ДТП произошло под Тулой. В аварии погиб один человек и десять пострадали, сообщил ФАН.