Сын Авербуха намекнул на пол будущего ребенка своего отца и Арзамасовой

Москва, 1 мая. Сын фигуриста и хореографа Ильи Авербуха от первого брака Мартин признался, что уже знает пол будущего ребенка отца и его молодой супруги — актрисы Лизы Арзамасовой.

Арзамасова и Авербух сами сообщили поклонникам новость о скором прибавлении в семье. По словам звезды сериала «Папины дочки», она хотела избежать лишних пересудов на эту тему, поэтому решила рассказать о своей беременности.

Однако остальную информацию супруги рассекречивать не стали. Пол будущего ребенка знают только родные и близкие пары, в числе которых и 17-летний сын фигуриста Мартин. Парень оставил комментарий к публикации Лизы Арзамасовой и случайно намекнул, кого ждет звездная семья.

«Надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я!» — не сдержал эмоций Мартин.

Слова парня заинтересовали поклонников актрисы. Подписчики подумали, что наследник Авербуха выдал семейную тайну, высказавшись о будущем ребенке в мужском роде. В комментариях на парня буквально накинулись с вопросами.

«Уже знаю пол малыша, но это секрет», — сказал Мартин.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились 20 декабря. Для 26-летней актрисы этот брак стал первым, а вот для спортсмена вторым: в 2007 году после десяти лет семейной жизни он развелся с фигуристкой Ириной Лобачевой.

Таролог Марианна Абравитова назвала звездную пару гармоничной и отметила, что супруги очень подходят друг другу, несмотря на большую разницу в возрасте. По мнению предсказательницы, скорее всего, у Арзамасовой и Авербуха родится мальчик.