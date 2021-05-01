Медики выявили британский штамм коронавируса в Крыму

Симферополь, 1 мая. Крымские медики ведут мониторинг ситуации с коронавирусом в регионе после выявления у пациента британского штамма SARS-CoV-2.

Информацией об этом поделилась глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская. Она заявила, что в Крыму есть лабораторно подтвержденный случай завоза британского штамма коронавируса.

«Управлением проводятся мероприятия по контролю и мониторингу этой ситуации и за лицами, которые прилетают из Великобритании. Такие лица должны находиться в режиме самоизоляции», — передает ее слова РИА Новости.

Британский штамм был обнаружен благодаря лабораторным исследованиям, при этом сам пациент не имеет клинических проявлений заболевания. Пеньковская добавила, что на полуострове не было обнаружено индийской мутации SARS-CoV-2.

Специалисты крымского Роспотребнадзора также начали проверку морской воды на наличие коронавируса и холеры. Работа стартовала 1 мая.