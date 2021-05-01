Историк моды Васильев показал моментально стройнящее платье

Москва, 1 мая. Историк моды и ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев рассказал о наряде, который поможет визуально сделать фигуру стройнее.

Героиней шоу Васильева стала женщина по имени Татьяна, которая уже 20 лет замужем. За эти годы она так и не научилась доверять супругу, и он устал от ее ревности. Муж призвал участницу «Модного приговора» привести себя в порядок.

По традиции стилисты программы подобрали для женщины несколько нарядов. Например, участница появилась перед зрителями и ведущими в моментально стройнящем полосатом платье, которое привело в восторг Васильева.

«Танечка, ваше платье — очень хороший пример для всех наших зрительниц. Насколько вертикальная полоска стройнит!» — восхитился ведущий, показывая на наряд.

Историк моды призвал зрительниц навсегда запомнить этот визуальный пример. Васильев добавил, что горизонтальная полоска дает обратный эффект.

Ведущий «Модного приговора» ранее показал на шоу мужское пальто с принтом от Коко Шанель, которое будет актуально для женщин. По словам Васильева, такой элемент гардероба добавит в образ экстравагантности.